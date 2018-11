Alaba und Co. wagen nur einen Seitenblick auf Dzeko

Ein Sieg muss gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag in der Nations League her, soweit herrscht Gewissheit, gesucht wird im österreichischen Team unterdessen diese Woche der Schüssel zum Erfolg. Den sieht man weniger im Entschärfen von Weltklassestürmer Edin Dzeko, sondern vor allem in der eigenen Leistung, wie auch David Alaba meint: „In erster Linie kommt es darauf an, was wir machen.“

Sein Freund Aleksandar Dragovic weiß, dass die Basis in der Defensivarbeit liegt. „Das muss passen, weil vorne werden wir immer wieder zu Chancen kommen. Auch wenn Bosnien vielleicht wieder mit fünf, sechs Spielern verteidigen wird, wir müssen einfach die Lücken finden. Das wird nicht einfach.“