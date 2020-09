Adi Hütter verlängert Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2023

Adi Hütter hat seinen Vertrag als Trainer von Eintracht Frankfurt bis Sommer 2023 verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt des Vorarlbergers beim deutschen Bundesligisten wäre mit Saisonende 2020/21 ausgelaufen. Die neue Laufzeit gilt auch für die Verträge der Co-Trainer Christian Peintinger und Armin Reutershahn.

"Wir setzen weiterhin auf Kontinuität und Stabilität auf dieser wichtigen Position und wissen, was wir an unserem Trainerteam haben", sagte Sportvorstand Fredi Bobic am Donnerstag.