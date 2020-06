7:0 - Salzburg stürmt ins Cup-Finale

Willi Schuldes (Trainer Horn): "In der ersten Spielhälfte haben wir viel in das Spiel investiert. Natürlich war Salzburg feldüberlegen, wir hätten aus Kontern aber in Führung gehen können. Das braucht man in so einem Spiel natürlich. Nach den zwei Gegentoren hatten wir auch das Spiel gegen Parndorf im Kopf. Wenn man gegen so eine Mannschaft aber nicht mehr mit 100 Prozent dagegenhält, dann wird es schwer. Immerhin haben die Zuschauer ein Torfestival gesehen, ob wir jetzt 0:4 oder 0:7 verlieren ist dann auch egal."

Philipp Petermann (Torhüter Horn): "Das 0:3 war der Knackpunkt, da haben wir gesehen, dass wir keine Chance haben. Es ist schwierig gegen so eine Mannschaft, die nicht aufhört, Fußball zu spielen."

Roger Schmidt (Trainer Salzburg): "In der ersten Spielhälfte haben wir sehr viele Fehler gemacht. Wir waren zu nachlässig, das 2:0 zur Pause war etwas schmeichelhaft. In der zweiten Spielhälfte haben wir dann guten Fußball gezeigt und verdient gewonnen. Die Tore waren super herausgespielt, wir hatten gute Situationen, in denen wir noch das eine oder andere Tor mehr schießen hätten können."

Kevin Kampl (Torschütze Salzburg): "Ich glaube es hat einfacher ausgeschaut, als es war. Wir haben in der ersten Hälfte gar nicht gut gespielt, sind nicht richtig ins Spiel gekommen, haben den Hornern zu viele Konter erlaubt und sind nur glücklich in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte haben wir unsere Sache besser gemacht und auch die Tore geschossen."