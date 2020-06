St. Pölten gelingt die Cup-Überraschung

In der Pause erfreute sich die versammelte Prominenz rund um Teamchef Marcel Koller und Landeshauptmann Erwin Pröll im VIP-Klub an den Traisentaler Weinen – und wunderte such über die Grazer Passivität. Immerhin stand nach dem 7:0 von Salzburg in Horn am frühen Abend ein Fixplatz im Europacup auf dem ausgeglichenen Spiel.

Auch in der zweiten Hälfte waren nur die lauten Sturm-Fans den St. Pöltnern überlegen. Chancen von Robert Beric und Vujadinovic ließen einen Hauch von Gefährlichkeit erahnen.

Gewackelt hat die einzigartige Cup-Serie von SKN-Trainer Gerald Baumgartner mit 13 Spielen ohne Niederlage erstmals nach 77 Minuten: Kostner blieb im Duell mit Marco Djuricin der Sieger.

Im Finish kam der SKN weder auf. Der Ex-Rapidler Andreas Dober wollte die Verlängerung verhindern und prüfte mit einem Weitschuss abermals Pliquett (87.).

Damit stand fest, dass Baumgartner auch sein zwölftes Heimspiel mit dem SKN nach 90 Minuten nicht verloren hat.

In der Verlängerung kam es wieder zum Duell von Dober mit Pliquett. Der Deutsche ließ den Ball aus, Joker Gary Noel stand goldrichtig und vollendete zum 1:0 nach genau 97 Minuten.

In der 101. Minute hatte der Engländer die Entscheidung auf dem Fuß und vergab. Endlich wurde Sturm gefährlich – doch Beichler, Wolf und Djuricin vergaben in den letzten 15 Minuten.

Die Cup-Halbfinali in Bildern