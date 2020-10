4:1 in Lissabon: LASK stürmt in Europa-League-Gruppenphase

Gastgeschenk

Das Play-off verlief nach der Pause anfangs auf Augenhöhe. Ein Fehler, wie er einem Leihspieler von Manchester City nicht passieren darf, brachte den Gästen die neuerliche Führung. Pedro Porro verfehlte per Kopf, Marko Raguz sagte Danke. Im 16. Europacupspiel durfte der Mittelstürmer bereits den neunten Treffer bejubeln (58.).

Und nun klappte wie bei der LASK-Gala mit dem 7:0 gegen Dunajska Streda alles. Coates sah für ein Tackling gegen Balic, bei dem auch der Ball gespielt wurde, Rot. Den folgenden Freistoß setzte Peter Michorl ins Netz (65.).

In Minute 69 folgte ein perfekter Heber von Andreas Gruber zum 4:1. Die Erinnerung an das unglückliche 1:2 in Portugals Hauptstadt 2019 war endgültig abgeschüttelt. Im Finish gab es dann noch Chancen hüben wie drüben.

Der LASK rechnet mit zumindest fünf Millionen an Extraeinnahmen und will noch einen Mittelstürmer holen. Am Sonntag geht es in der Liga mit dem Spitzenspiel in Hütteldorf weiter. Die Rapidler werden aufgrund einiger Favoriten die ausgeschieden sind, in der Europa League sogar aus Topf 2 ausgelost.