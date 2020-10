Millionen-Spiel in Lissabon: Was im EL-Play-off für den LASK spricht

Ob Charleroi, Rosenborg oder Liberec – bei der Auslosung der Paarungen im Play-off zur Europa League hätte es zumindest der Papierform nach schwächere Gegner für den LASK gegeben als Sporting Lissabon. Auf den ersten Blick sind die Portugiesen gegen den Vorjahresvierten der Bundesliga klarer Favorit, wie auch der Vergleich einiger Zahlen beweist.

Bei genauer Betrachtung fällt jedoch auf: Die Linzer haben gleich einige Strohhalme, an die man sich klammern kann vor dem Duell mit dem 18-fachen portugiesischen Meister. Warum der LASK am Donnerstag (21 Uhr, live ORF1) gute Chancen hat, als vierter ÖFB-Klub in eine Gruppenphase einzuziehen:

Gute Erfahrungen

Bereits im Vorjahr trafen die beiden Teams in der Gruppenphase aufeinander. Die Linzer verloren auswärts als besseres Team 1:2, gewannen das Heimspiel mit 3:0 und kürten sich zum Gruppensieger.