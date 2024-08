1.000 Tore für Superstar Cristiano Ronaldo?

Stürmerstar Cristiano Ronaldo will wie Legende Pelé die Marke von 1.000 Toren bei Klub- und Nationalmannschaftsspielen erreichen. „Für mich ist das beste Ergebnis im Fußball, zunächst 900 Tore zu erzielen. Danach ist meine Herausforderung, 1.000 Tore zu erzielen“, sagte der 39-jährige Portugiese in einem auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichten Interview mit seinem früheren Manchester-United-Kollegen Rio Ferdinand. Aktuell stehen für ihn 893 Treffer in der Statistik.