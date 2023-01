Totenwache im Stadion: Fans nehmen Abschied von Fußball-Legende Pelé

Bei einer Totenwache im Stadion des FC Santos können Fans am Montag Abschied von der brasilianischen Fußball-Legende Pelé nehmen. Der Leichnam des dreimaligen Weltmeisters wird ab 10 Uhr (Ortszeit) in der Spielfeldmitte des Estádio Urbano Caldeira im Stadtteil Vila Belmiro aufgebahrt, wie Pelés langjähriger Verein FC Santos mitteilte. Zuvor bringen ihn Polizisten und Feuerwehrleute vom Hospital Albert Einstein in São Paulo in die etwa 80 Kilometer entfernte Hafenstadt Santos.