Für Rapid stehen in Zagreb Millionen auf dem Spiel

Das Corona-Defezit

Ebenfalls noch nicht genau abzuschätzen ist, welchen Schaden der Virus in Rapids Geschäftsjahr 2019/20 hinterlassen hat. Vor Corona war man von einem Überschuss ausgegangen, nun droht ein Defizit. Daran ändert selbst die erste, laut Peschek für September erwartete Hilfszahlung der Bundesregierung nichts. "Es könnte sein, dass wir erstmals in unserer Funktionszeit keinen Gewinn erwirtschaften", meinte der Wirtschaftsgeschäftsführer.

Offen sind auch noch die Eckdaten des endgültigen Budgets für 2020/21, diesbezüglich soll Ende Oktober Klarheit herrschen. Zu diesem Zeitpunkt weiß man über Einnahmen aus Europacup und Transfers halbwegs Bescheid. Die Übertrittszeit endet am 5. Oktober. "Notverkäufe sind in unserem Finanzplan nicht vorgesehen und wird es nicht benötigen", versprach Peschek. "Aber selbstverständlich müssen wir in diesen heraufordernden Zeiten so effizient wie möglich mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen, denn wir stellen uns der neuen Realität."