Für die Bayern gibt es auch in der Bundesliga keinen Sieg

Wenn’s läuft, dann läuft’s. Und wenn nicht, dann nicht. Bei den Bayern brennt jetzt endgültig der Hut: Gegen Nachzügler Hoffenheim reichte es daheim nur zu einem 1:1, der FCB verspielte wichtige Punkte im Meisterkampf. Eigentlich war Trainer Thomas Tuchel geholt worden, um so viele Titel wie möglich zu holen. Seit er da ist, sind die Münchner im DFB-Pokal gescheitert (an Freiburg), stehen in der Champions League nach dem 0:3 bei Manchester City vor dem Aus – und jetzt ist auch der Meistertitel in Gefahr.