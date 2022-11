Was ÖFB-Star Arnautovic mit dem "Killer mit der Zahnlücke" verbindet

Aber er fand via Fürth, Nürnberg und Hannover vor drei Jahren zurück zu Bremen – aber wieder riss das Kreuzband, Abstiegs- und Aufstiegssaison war er im Krankenstand oder Teilzeitarbeiter. Dann kam sein Moment, als er gegen Sandhausen eingewechselt wurde und ein wichtiges Tor erzielte. Von da an lief es. Zurück im Oberhaus schoss er jedoch zehn Tore in 14 Einsätzen, ist die Nr. 2 in der Torschützenliste der Bundesliga, der beste mit deutschen Pass, weshalb Flick nicht vorbei kam an der Kadernominierung von Füllkrug. "Mut zu ,Lücke’", schrieb erst am 11. November die Süddeutsche.