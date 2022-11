Fußball-WM in Katar live: So steht es bei Südkorea gegen Ghana

Um Ghanas Achtelfinal-Chance am Leben zu erhalten, muss gegen Südkorea zumindest ein Punkt her. Beide Teams hatten zuletzt 2010 die K.o.-Phase einer WM erreicht. Für Südkorea war es die einzige neben Platz vier beim Heimturnier 2002. Die Koreaner scheiterten vor zwölf Jahren im Achtelfinale an Uruguay. Die Uruguayer schalteten danach im Viertelfinale auch Ghana aus - in einem Spiel, in dem die "Black Stars" einem WM-Halbfinale so nahe kamen wie noch kein anderes afrikanisches Team. Die Neuauflage folgt am Freitag im letzten Gruppenspiel.