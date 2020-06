Frühjahrs-Kaltstart für Rapid

So sieht also der " Frühjahrsauftakt" der österreichischen Bundesliga aus. Minus sieben Grad, ein pickelharter Boden, 4050 bibbernde Zuschauer und keine Tore.



Der Sieger nach dem 0:0 heißt Jörg Siebenhandl und hütet das Tor von Wiener Neustadt, vor Spielbeginn war es Nazif Ahmeti. Der Platzwart hatte es mit Tonnen von Quarzsand, vielen Überstunden und einigen Helfern auch ohne Rasenheizung geschafft, einen halbwegs bespielbaren Rasen in Wiener Neustadt an die 22 Spieler zu übergeben.



Während viele davon überlegten, ob sie mit Nocken- oder doch mit Kunstrasen-Schuhen einlaufen sollten, kehrte Harald Pichler den harten Mann hervor. Der Rapid-Abwehrchef war als einziger Spieler auf dem Feld ohne Wärmeschutz unter den kurzen Ärmeln zu bewundern. Aber auch nur bis zur Pause.



Vor Pichler bildeten Boris Prokopic und Deni Alar den offensiv gemeinten Ersatz für die Ausfälle Prager und Trimmel bei den seit neun Spielen unbesiegten Hütteldorfern. Wiener Neustadts Leihspieler Christoph Saurer durfte sich beim Debüt gegen seinen Besitzer auf der Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld versuchen.