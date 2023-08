Früh gefeiert, spät berufen: Inter Mailand holt Arnautovic erneut

Everton und Manchester United klopften im Winter an, Juventus Turin, AS Roma und AC Milan zeigten zuletzt Interesse. Allein eine Einigung wurde bisher nie erzielt. Entweder, weil der Klub einen Rückzieher machte, wie etwa United im Jänner, oder Milan, weil Sportdirektor Paolo Maldini überraschend das Feld räumen musste. Oder weil die Ablöseforderungen des FC Bologna schlicht zu hoch waren, wie etwa zuletzt beim Angebot der AS Roma.

➤ Mehr lesen: Arnautovic über seine Inter-Zeit: "Ausgehen war mir wichtiger"

Nun dürfte es allerdings so weit sein mit einem großen Transfer von Marko Arnautovic. Inter Mailand hat die Fühler nach dem Österreicher ausgestreckt und ist bereit, acht Millionen Euro plus zwei weitere Millionen an Boni zu überweisen. Die Klubs sind sich einig, offiziell ist aber noch nichts. Arnautovic soll einen Zweijahresvertrag unterschreiben und 2,5 Millionen Euro pro Saison verdienen.