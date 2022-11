Frostiger Frühjahrsstart mit dem heißen Hit Sturm Graz - Rapid

Zum Frühjahrsstart ist warme Kleidung zu empfehlen. Die Bundesliga hat die Termine für die sechs verbleibenden Runden bis zur Teilung in Meister- und Qualifikationsgruppe fixiert. Zum Liga-Auftakt (nach dem Cup-Viertelfinale) gibt es einen Schlager, allerdings erst ab 20.30 Uhr: Sturm trifft in Graz auf Rapid – am Freitag, den 10. Februar.

Die Sturm-Fans werden Andreas Schicker feiern, der dem Werben aus Hütteldorf nicht nachgegeben hat und als Sportchef in Graz seinen Vertrag verlängert hat.