Fredy Bickel bleibt bei Rapid der Sportdirektor – vorerst

Und jetzt? Bickel erzählt von einem „anständigen Gespräch“, legt sich nach KURIER-Anfrage aber darauf fest, lieber über die anstehenden Aufgaben reden zu wollen: „Sowohl der Auftakt in der Qualifikationsgruppe gegen die Admira als auch das Cupspiel beim LASK sind von besonderer Bedeutung.“

Letzte Chancen

Am Samstag startet Rapid das Unternehmen „Schadensbegrenzung“, also noch über Platz 7 und Play-off in den Europacup zu kommen. Bereits am Mittwoch, den 3. April, geht es im Cup-Halbfinale beim LASK um die letzte Titelchance. „Wir konzentrieren uns auf die nächsten Partien und wollen nicht über Nebenschauplätze reden“, erklärt Bickel.