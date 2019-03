Neuer Rapid-Präsident? Martin Bruckner ist der Favorit

Michael Tojner, Hans Peter Doskozil, Dietmar Hoscher, Martin Bruckner, Nikolaus Rosenauer, Andreas Treichl, Josef Ostermayer, Karl Schlögl, Ernst Dokupil, Brigitte Annerl – das ist die (chronologisch gereihte) Liste der öffentlich genannten Namen, seit Michael Krammer angekündigt hat, nicht mehr als Rapid-Präsident anzutreten. Echte Kandidaten für das im November zu vergebende Ehrenamt sind von den neun Herren und einer Frau aber nur die wenigsten.

Entweder wurden sie ins (mediale) Spiel gebracht, wollen aber gar nicht. Oder sie werden zu wenig gewollt. Denn beim Mitgliederverein Rapid genug Unterstützung zu organisieren, um dann auch eine offizielle Kandidatur zu wagen, ist gar nicht so einfach. Aber dazu später.

Zwei, die auf jeden Fall gewollt hätten, haben sich gegenseitig aus dem Rennen genommen: Doskozil und Tojner waren gemeinsam im Rapid-Beirat und per Du, jetzt sind sie Gegner in einem eskalierenden Rechtsstreit (um eine Wohnbaugesellschaft) und per Sie.