Fußball-Teamspielerin Schasching wechselt nach Freiburg

Freiburg, Vierter der deutschen Bundesliga, hat die österreichische Nationalspielerin Annabel Schasching verpflichtet. Die 20-jährige gebürtige Oberösterreicherin wechselt in der Winterpause von Sturm Graz nach Deutschland. “Mit Annabel Schasching hat sich der Sport-Club die Dienste eines der größten österreichischen Mittelfeld-Talente gesichert“, heißt es auf der Homepage von Freiburg.

In der laufenden Saison spielte Schasching alle neun Ligaspiele über die volle Distanz, erzielte acht Treffer und bereitete drei Tore vor. 2021/22 wurde sie zur Spielerin der Saison gewählt und wurde mit 15 Treffern zudem Torschützenkönigin – zwei Titel, die in der Saison zuvor bereits Freiburg-Spielerin und Landsfrau Lisa Kolb vor ihrem Wechsel gewann.