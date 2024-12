Red Bull Salzburg spielt künftig in der Frauen-Bundesliga

Der Trend, dass sich große Klubs mehr und mehr dem Frauenfußball annehmen, schreitet auch in Österreich voran. Ab dem kommendem Sommer wird der FC Red Bull Salzburg ein Team in der Frauen-Bundesliga stellen. Wie der Verein am Samstag bekanntgab, wird man den Frauenfußball-Traditionsverein FC Bergheim aus der gleichnamigen Gemeinde nördlich der Landeshauptstadt übernehmen und ab kommenden Sommer als FC Red Bull Salzburg in der Bundesliga antreten.

Red Bull hat nach langem Zögern in der Saison 2023/'24 mit dem Frauenfußball begonnen. Mit einem U16-Team sowie einem U20-Team im Jahr darauf ging es los. Nun folgt der dritte Schritt, der eine Spielgemeinschaft mit dem FC Bergheim vorsieht. Die sportlich operative Leitung wird dabei in Händen des FC Red Bull Salzburg liegen.

„Wie schon bei unserem Einstieg angekündigt, haben wir mit dem FC Red Bull Salzburg im Bereich Frauenfußball ruhig und wohlüberlegt einen Schritt nach dem anderen gemacht und starten ab Sommer auf einer neuen Ebene", sagt Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter. "Unser Ziel war und ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der talentierte junge Frauen ihre Fähigkeiten entwickeln und ihre Träume verwirklichen können. Wir möchten den Frauenfußball in unserer Region weiter stärken und einen positiven Beitrag zur Förderung des Sports leisten.“

Auch Bianca Neubauer, die Obfrau des FC Bergheim, sieht diese Neuerung positiv: „Natürlich ist ein wenig Wehmut dabei, wenn man etwas Liebgewonnenes aus den Händen gibt. Aber es freut uns sehr, dass die Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner weiter ausgebaut wird und der FC Red Bull Salzburg eine noch wichtigere Rolle in unserer Spielgemeinschaft einnimmt. Mit dieser tollen Partnerschaft auf Augenhöhe setzen wir gemeinsam die nächsten Schritte in die Zukunft für den Frauenfußball in Salzburg.“

Der Klub stellt ab Sommer damit drei Frauenteams:

FC Red Bull Salzburg U16w (spielen in der SFV-U14 Sparkassenliga)

FC Red Bull Salzburg U20w (in der ÖFB Frauen Future League im Einsatz)

FC Red Bull Salzburg Frauen (erstmals in der ADMIRAL Frauen Bundesliga dabei)

Damit fehlt von Österreichs größten Fußballklubs nur noch Rapid in der Frauen-Bundesliga. Die Austria, Sturm Graz und der LASK sind bereits in der höchsten Spielklasse vertreten. Die Hütteldorfer nehmen derzeit noch mit ihrem Frauenteam an der Wiener Landesliga teil.