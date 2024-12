Champions League: St. Pölten verliert bei Manchester City

Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten haben in der Frauen-Champions-League den ersten Punktgewinn verpasst. Im vorletzten Gruppenspiel am Donnerstag musste sich das ersatzgeschwächte Team von Trainerin Liese Brancao auswärts dem englischen Spitzenclub Manchester City nach langem Kampf verdient mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Nach der 5. Runde sind die Niederösterreicherinnen damit weiter Tabellenschlusslicht in Gruppe D, die Engländerinnen feierten indes den fünften Sieg.

Die Tore für Manchester City erzielten Lily Murphy (55.) und Kerstin Casparij (66.), die beide einen Stanglpass von Aoba Fujino über die Linie drückten. Für Österreichs Meister geht es zum Abschluss gegen Hammarby am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) in der Wiener Generali Arena um einen versöhnlichen Abschied aus der „Königsklasse“. Die Schwedinnen unterlagen im Parallelspiel Titelverteidiger FC Barcelona mit 0:3. St. Pölten defensiv stabil SKN-Trainerin Brancao musste in Manchester viele Ausfälle kompensieren. Die ÖFB-Teamspielerinnen Jennifer Klein und Claudia Wenger fehlten genauso wie Izabela Krizaj, Tea Vracevic und Tea Krznaric. In einem 5-4-1-System verteidigte St. Pölten tief gestaffelt und ließ wenig zu. Zwar hatte der Ligazweite aus England in der ersten Hälfte 70 Prozent Ballbesitz, gefährliche Chancen konnte sich ManCity aber keine erarbeiten.

Für eine Schrecksekunde sorgte ManCity-Kapitänin Alex Greenwood, die nach einem Zusammenstoß mit Melanie Brunnthaler nach längerer Behandlungspause mit einer Knieverletzung vom Rasen getragen werden musste. Nach dem Seitenwechsel belohnte sich ManCity für das spielerische Übergewicht. Siege für ÖFB-Legionärinnen Die ÖFB-Legionärinnen Sarah Zadrazil sowie Manuela Zinsberger und Laura Wienroither feierten indes souveräne Siege. Zadrazil spielte beim 4:0 von Bayern München gegen Juventus Turin durch, genauso wie Arsenal-Torfrau Zinsberger beim 3:1-Auswärtssieg gegen Valerenga IF im Parallelspiel der Gruppe C. Wienroither wurde bei den Londonerinnen in der 68. Minute beim Stand von 3:0 eingewechselt. Die ungeschlagenen Bayern haben vor der letzten Runde 13 Punkte auf dem Konto, Arsenal (12) ist nun ebenfalls fix im Viertelfinale.