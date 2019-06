Frauen-WM: Italien und England stehen im Achtelfinale

Die italienische und die englische Frauen-Fußball-Nationalmannschaft haben bei der WM in Frankreich vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Italien feierte bei der ersten Teilnahme seit 20 Jahren gegen WM-Neuling Jamaika am Freitag in Reims in Gruppe C ein 5:0 (2:0), England kam in Le Havre gegen Argentinien mit 1:0 (0:0) in Gruppe D ebenfalls zum zweiten Sieg.

Für die Azzurre erzielte Cristiana Girelli drei Treffer (12. Minute/Foulelfmeter, 25., 46.), Aurora Galli (71., 81.) traf doppelt. Den Erfolg Englands stellte Jodie Taylor sicher (61.), nachdem Torfrau Vanina Correa zuvor zahlreiche Chancen zunichtegemacht hatte. Die Bilanz der Torschüsse lautete 17:2.