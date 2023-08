Frauen in der Minderheit: Nur noch eine Teamchefin im WM-Viertelfinale

Die WM-Endrunde in Australien und Neuseeland brachte einen Frauenfußball auf noch nie da gewesenem Niveau und in noch nie da gewesener Leistungsdichte. Diese WM des Umbruchs hat aber die weiblichen Trainer aus dem Turnier gespült, von ursprünglich zwölf Teamchefinnen ist nur noch eine dabei. Mit Deutschland und Brasilien sind in der Vorrunde nicht nur Mitfavoritinnen auf den Titel ausgeschieden, sondern auch zwei erfahrene Trainerinnen.