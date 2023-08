Entwicklungshilfe im Fußball: Männer-Mätzchen und Frauen-Märchen

Das österreichische Trainer-Trio Walter Skocik, Didi Constantini, Alfred Riedl leistete in Dschidda Entwicklungshilfe. Hickersberger hielt später am längsten (= zwölf Jahre) in der Wüste durch. Nur Saudi-Arabien, wo Frauen sogar das Autolenken verboten war, mied Scheich Pepi beharrlich. Zurzeit folgt dort ein Promi nach dem anderen dem Lockruf des Geldes: Angefangen von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema bis zu Jordan Henderson, obwohl Letzterer bei Liverpool demonstrativ eine regenbogenfarbene Kapitänsbinde trug

Mit 800.000 Euro-Wochenlohn vergisst offensichtlich selbst ein wegen seines öffentlichen Bemühens um Gleichberechtigung zum LGBTQ-Botschafter des Jahres Nominierter, dass im Land seines neuen Arbeitgebers bei Homosexualität die Todesstrafe droht.