Frauen-Bundesliga hat erstmals einen Hauptsponsor

Fast genau ein Jahr nach der Fußball-Europameisterschaft der Frauen, bei der die Österreicherinnen bis ins Halbfinale kamen, machte nun auch die heimische Liga einen Schritt nach vorne: So wird die ÖFB Frauen Bundesliga erstmals in der Geschichte mit einem Hauptsponsor in die Saison 2018/19 gehen.



Das 1999 in Vorarlberg gegründete Unternehmen "Planet Pure" wird in den kommenden vier Jahren als Partner der höchsten heimischen Spielklasse fungieren, die ab sofort unter dem Namen Planet Pure Frauen Bundesliga ausgetragen wird. Das teilte der ÖFB am Donnerstag mit. Die neue Saison 2018/19 startet am 18. August 2018.