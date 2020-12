Frankreich: Grbic erzielte drittes Saisontor für Lorient

Adrian Grbic hat am Mittwoch sein drittes Saisontor für den FC Lorient erzielt. Der österreichische Fußball-Teamspieler sorgte beim Heim-2:2 gegen Nizza in der 83. Minute per Elfmeter für den Endstand. 20 Minuten zuvor war der Stürmer eingewechselt worden. Für Lorient war es ein wichtiger Punkt, steckt der Klub im Abstiegskampf.

Bei Nizza wurde Flavius Daniliuc in der 74. Minute ausgetauscht.