Seine Spieler kriegen langsam das Flattern vor der Champions League, doch Adi Hütter hat seinen Humor nicht verloren. Als auf der Pressekonferenz nach dem 1:3 in der deutschen Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen eine Frage nicht zu verstehen war, sagte der Österreicher nonchalant: "Kein Problem. Wir haben heute auch ein bisschen Probleme mit der Technik gehabt."

Wenn es nur das gewesen wäre. In nahezu allen Belangen war die Eintracht am Samstag unterlegen. Und es schien deutlich: Der Druck, so kurz vor der ersten Champions-League-Teilnahme der Klub-Geschichte lastet schwer auf den Hessen. "Vor ein paar Wochen war es noch so, dass wir die Champions League erspielen können", sagte der Kärntner Abwehrchef Martin Hinteregger: "Jetzt ist das Gefühl umgeschwenkt in die Richtung, dass wir die Champions League verlieren können."