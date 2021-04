Daheim ist es immer noch am schönsten. Vor allem, wenn man feiern möchte, dachten sich scheinbar die Bayern und ließen am Samstag die erste Chance, vorzeitig Meister zu werden, links liegen. In Mainz setzte es eine 1:2-Niederlage.

Dabei präsentierte sich etwa Welttorhüter Manuel Neuer von einer gänzlich ungewohnten Seite. Vor kurzer Zeit in der Champions League in Paris noch unüberwindbar wirkend, sah der Kapitän beim 1:0 der Gastgeber so aus, als würde er zum ersten Mal überhaupt im Tor stehen und ließ einen harmlosen Schuss passieren.

Die nächste Möglichkeit auf eine vorzeitige Titelfeier der Bayern gibt es entweder schon am Sonntag – wenn Leipzig gegen Stuttgart verliert – oder im Heimspiel gegen Mönchengladbach in zwei Wochen, nächstes Wochenende wird aufgrund der beiden Pokal-Halbfinalspiele in der Liga pausiert.