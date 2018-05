Foul an Salah: Anwalt verklagt Ramos auf eine Milliarde

Das Foul von Real-Madrid-Kapitän Sergio Ramos an Mohamed Salah lässt die Menschen auch Tage nach dem Champions-League-Finale in Kiew nicht los. Der ehrgeizige Ramos, bekannterweise kein Kind von Traurigkeit, wurde in den sozialen Medien sofort als Übeltäter ausgemacht. "Ramos ist ein ganz fieser Typ", war da noch eine der harmloseren Aussagen. Von ägyptischen Fans wurde sogar ein "Wanted"-Plakat mit Kopfgeldprämie für den Spanier gepostet. Die ganze Angelegenheit wurde zum nationalen Interesse, denn die WM-Teilnahme von Salah steht nach der erlittenen Schulterverletzung in den Sternen.

Nun wird es aber langsam bizarr. Der ägyptische Anwalt Bassem Whaba hat nämlich nach eigenen Angaben Ramos verklagt. Die Summe, die der Jurist für Salah erstreiten will, sorgt für einen Klotz im Hals. Nicht weniger als eine Milliarde Euro hat Whaba ins Auge gefasst.