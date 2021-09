"Foda-Raus"-Rufe bei ÖFB-Pleite: "Man sucht immer einen Schuldigen"

Außerdem sei man gegen Schottland defensiv über weite Strecken stabil gewesen. "Und wir kommen eigentlich ganz gut in die letzte Zone, sind dort aber oft zu kompliziert." In den kommenden Tagen wird abzuwarten sein, inwieweit diese Erklärungen die aktuelle und künftige ÖFB-Führung überzeugen. Zumindest die jüngste Entwicklung spricht gegen Foda, und das nicht nur, weil in Heimspielen seit 316 Minuten kein Tor erzielt wurde.

Nach dem Ende des vergangenen Länderspieljahres hielt der frühere Sturm-Graz-Meistermacher noch bei einem Punkteschnitt von 2,1, was vor ihm kein heimischer Teamchef erreicht hatte. 2021 ging es jedoch steil bergab: Aus den bisherigen 12 Partien wurden nur 14 Zähler geholt, Fodas Schnitt nach 42 Länderspielen steht nun bei 1,83. Damit liegt er allerdings in der ewigen ÖFB-Rangliste hinter Karl Stotz (1,88) und ex aequo mit Wunderteamchef Hugo Meisl noch immer auf Platz zwei.