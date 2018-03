Foda ortet "Euphorie", aber auch Verbesserungspotenzial

Nach drei Siegen in ebenso vielen Länderspielen unter Teamchef Franco Foda herrscht im österreichischen Fußball-Nationalteam so etwas wie Aufbruchsstimmung. "Unser Ziel war, eine gewisse Euphorie zu entwickeln, das ist der Mannschaft gelungen", meinte Foda am Tag nach dem 4:0 in Luxemburg. Davor hatten die Österreicher zum Jahresauftakt in Klagenfurt schon Slowenien mit 3:0 nach Hause geschickt.

Bei allen positiven Test-Ergebnissen ortete Foda aber auch noch Verbesserungspotenzial. "Es war ein positiver Lehrgang", sagte Foda am Mittwoch in seiner Bilanz-Pressekonferenz am Flughafen Wien-Schwechat. "Die zwei Siege waren wichtig. Aber man darf nie den Fehler machen zu glauben, dass jetzt alles von alleine geht. Ich bin der Überzeugung, dass die Mannschaft fähig ist, sich noch zu steigern."

Schlüsselfigur Arnautovic

Das wird sie womöglich auch müssen, will sie im Frühsommer in den hochkarätigen Tests gegen Russland (30. Mai in Innsbruck), Deutschland (2. Juni in Klagenfurt) und Brasilien (10. Juni in Wien) bestehen. Mit den ersten zehn Minuten gegen Slowenien und vor allem den 20 Minuten nach der frühen 1:0-Führung in Luxemburg war Foda nicht zufrieden. "Da waren wir viel in Ballbesitz, haben aber zu langsam gespielt."