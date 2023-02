"Flut von beleidigenden Nachrichten" für Brentford-Stürmer Toney

Zu hässlichen Ereignissen kam es nach dem 1:1-Unentschieden in der Premier League zwischen Arsenal und Brentford am Samstag. Stürmer Ivan Toney wurde nach seinem Ausgleichstreffer für Brentford in Social Media rassistisch beleidigt. „Wir sind angewidert und traurig“, hieß es in einem Klub-Statement vom Sonntag. Toney habe demnach über sein Instagram-Profil eine „Flut von beleidigenden und rassistischen Direktnachrichten erhalten“.

Der Angreifer veröffentlichte in der Vergangenheit bereits rassistische Äußerungen gegen sich, die er über seinen Instagram-Account erhalten hatte.