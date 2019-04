Fixer Europacup-Gruppenplatz: Österreichs Vizemeister zittert

Chelsea London :

Der EL-Semifinal-Gegner der Eintracht kämpft in der Premier League ebenfalls um die direkte Champions-League-Qualifikation. Die Westlondoner sind aktuell Tabellenfünfter punktgleich mit dem Vierten Arsenal, zwei Punkte hinter dem Tabellendritten Tottenham und einen Punkt vor dem Sechsten Manchester United. Allerdings hat Chelsea, das am Montag vor einem Pflichtsieg gegen Nachzügler FC Burnley steht, ein Spiel mehr als die drei Konkurrenten ausgetragen.

Arsenal London :

Auch der EL-Titelfavorit Nummer 1 gehört also zu jenen vier Teams, die in der Premier League um die zwei noch freien Tickets für die CL-Gruppenphase spielen. Für den Tabellendritten geht es am Sonntag mit einem Londoner Derby weiter. Crystal Palace gastiert im Emirates Stadium im Norden der englischen Hauptstadt. Im Europa-League-Semifinale ist der FC Valencia der Gegner der Gunners, die im Hinspiel am 2. Mai Heimrecht haben.

FC Valencia :

Die spanische Liga ist der Dominator in der Europa League. In diesem Jahr stellt die Primera Division mit dem FC Valencia allerdings nur einen Semifinalisten. Der UEFA-Pokal-Sieger von 2005 kann sich auch noch über die Liga für die Champions-League-Gruppenphase qualifizieren, hat aber momentan keine guten Karte. Der Tabellensechste liegt aktuell drei Punkte hinter dem Vierten FC Sevilla. Drei der vier Champions-League-Startplätze für Spanien sind schon an FC Barcelona, Atletico Madrid und Real Madrid fix oder zumindest so gut wie fix vergeben.

Fazit: Die Chance, dass der Europa-League-Gewinner seinen Fixplatz in der CL-Gruppenphase nicht braucht, stehen also nicht schlecht. Sollte es anders kommen, könnte es eine durchaus kuriose Situation geben: Sollte nämlich Salzburg das Cup-Finale gegen Rapid gewinnen, wäre es dann so, dass der Drittplatzierte fix in der Europa-League-Gruppenphase wäre, der Vizemeister hingegen nicht. Der müsste erst entweder einen Gegner in der Champions-League-Qualifikation oder bei einem Ausscheiden in der 2. CL-Qualifikationsrunde zwei Gegner in der EL-Qualifikation überstehen, um fix in einer Gruppenphase zu sein.