Champions League: Zittern um Österreichs Fixplatz wird größer

Da die beiden Überraschungsteams im Semifinale (Hinspiel: 30. April in London, Rückspiel: 8. Mai in Amsterdam) aufeinandertreffen, ist es durchaus möglich, dass Österreichs Meister erst nach dem Abpfiff des Champions-League-Finales am 1. Juni erfahren wird, ob man in der lukrativen CL-Gruppenphase oder doch schon im CL-Play-off in den Bewerb einsteigt.

Bei einer Finalteilnahme von Ajax wäre übrigens klar, dass die Entscheidung erst Anfang Juni fällt. Denn die Amsterdamer können sich über die Liga gar nicht für die CL-Gruppenphase fix qualifizieren. Denn die Niederlande lag im maßgeblichen UEFA-Länderranking 2018 nur auf Platz 14 und damit sogar drei Plätze hinter Österreich. Der Meister der Ehrendivision muss deshalb schon in der 3. CL-Qualifikationsrunde antreten.