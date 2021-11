Finalsieg gegen Flamengo: Palmeiras gewann erneut Copa Libertadores

Palmeiras hat den Triumph in der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Gegenstück zur europäischen Champions League, wiederholt. Der Klub aus Sao Paulo gewann am Samstag in Montevideo das brasilianische Finale gegen Flamengo aus Rio de Janeiro mit 2:1 nach Verlängerung. Der für die Verlängerung eingewechselte Deyverson schoss Palmeiras in der 95. Minute zum dritten Titel nach 1999 und 2020.

Im Centenario-Stadion der uruguayischen Hauptstadt war Palmeiras nach einem frühen Treffer von Raphael Veiga (5.) lange in Führung gelegen. Gabriel Barbosa glich für Flamengo in der 72. Minute aus. Für "Gabigol", den besten Torschützen des Wettbewerbs, war es der elfte Treffer im 13. Spiel.