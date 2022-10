"Finale" in Mailand: So schafft es Salzburg ins Achtelfinale

Die Szenarien:

Salzburg siegt

Mit einem Sieg in Mailand zieht Salzburg wieder an den Italienern vorbei und als Zweiter ins Achtelfinale der Champions League ein. Egal, wie das Parallelspiel Chelsea gegen Zagreb endet.

Salzburg spielt Remis

Ein Punkt in Mailand wäre zwar für den Verbleib in der Königsklasse zu wenig, würde aber fix das Überwintern in Europa bedeuten. Salzburg würde dann als Dritter in die K.o.-Phase der Europa League umsteigen. Zagreb könnte selbst mit einem Sieg bei Chelsea nur mit Salzburg gleichziehen. Das direkte Duell mit dem kroatischen Meister spricht jedoch für die Österreicher.

Salzburg verliert

Selbst eine Niederlage in Mailand kann zu Platz drei in der Gruppe reichen. Allerdings nur, wenn Zagreb in London nicht gewinnt. Dann nämlich wäre die Europacup-Saison für Salzburg als Gruppenvierter vorzeitig vorbei.