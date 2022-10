Champions League: Ein Traumtor lässt Salzburg erstmals verlieren

Es folgte eine eindrucksvolle Vorstellung der Gäste – im Gegensatz zum Hinspiel an der Stamford Bridge (1:1) überzeugten sie mit Ballbesitz, langen Kombinationen, Zweikampfstärke – und Torgefahr. Salzburg hatte es alleine Keeper Köhn zu verdanken, dass es nur mit 0:1 in die Pause ging. Der Schweizer rettete dreimal in höchster Not gegen Aubameyang (26., 32., 45.) und einmal gegen Havertz (36.). Die Salzburger kamen nicht in ihr gefürchtetes Pressing, schafften es nicht, Druck aufzubauen.