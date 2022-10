Janko über Mateschitz: "Didi wollte, dass ich bei Salzburg bleibe"

Dieser Anruf war es, der in mir nicht nur eine ewige Dankbarkeit, sondern auch eine Verbundenheit zu Red Bull entstehen ließ. Dieser Anruf war auch einer der Hauptgründe, warum ich Red Bull Salzburg nicht schon vor meinem späteren Wechsel zu Twente Enschede verließ. Didi wollte, dass ich bleibe und wir es in die Champions League schaffen. Leider blieb uns in meiner Salzburger Zeit dieser Wunsch verwehrt. Umso mehr freut mich, dass er die letzten enorm erfolgreichen Jahre der Salzburger Kicker in der Champions League bejubeln durfte.