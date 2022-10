SKN-Frauen fiebern Heimpremiere in der Champions League entgegen

von Anna Schwaiger

Nach dem Debüt in der Königsklasse steht für das Frauen-Fußballteam des SKN St. Pölten das nächste Highlight an. Österreichs Serienmeister absolviert am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) in der niederösterreichischen Landeshauptstadt seine Heimpremiere in der Women's Champions League. Zu Gast ist AS Roma mit der österreichischen Teamkapitänin Carina Wenninger.