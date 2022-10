Juventus Turin verabschiedet sich aus der Champions League

Bei Borussia Dortmund hat Trainer Edin Terzic eine neue Rolle für Karim Adeyemi gefunden. Der ehemalige Salzburger Torjäger spielte in Gruppe G als rechter „Wing-back“, also als einziger Flügelspieler vor einer Dreierabwehr – und hatte immerhin Anteil an einem Punktgewinn gegen Manchester City, der den Deutschen zum Aufstieg ins Achtelfinale genügte. Beim 0:0 verschoss Riyad Mahrez auf Seiten der Engländer einen Elfmeter. Der FC Sevilla muss als Gruppendritter in die Europa League.