Finale 2018: Lovren gab Rache an Real-Star Ramos zu

"Jetzt sind wir quitt"

Zwei Jahre später gab Liverpools damaliger Verteidiger Dejan Lovren zu, sich bei Ramos gerächt zu haben. In einem Interview mit dem ägyptischen Sender Sada El Balad sagte der Kroate: "Wir haben mit dem kroatischen Nationalteam gegen Spanien gespielt - und ich habe Ramos ganz bewusst mit dem Ellenbogen geschlagen und ihm gesagt, dass wir jetzt quitt seien."

Aktionen, die die Gesundheit eines Spielers absichtlich gefährden, wollte Lovren nicht akzeptieren: "Ich will keine große Story daraus machen, aber ich denke, was Ramos meinem Freund angetan hat, war Absicht - also war es an der Zeit, dass er dafür bezahlt", erklärte Lovren und betonte: "Wir waren viel besser als Real bevor sich Salah damals im Finale verletzt hat. Seine Auswechslung war ein herber Rückschlag für uns, danach haben sie angefangen, das Spiel zu dominieren."

Ramos gewann auch dieses Spiel gegen Lovren: Spanien besiegte Kroatien 3:2. Lovren spielt seit 2019 bei St. Petersburg.