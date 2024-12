Klub-WM: Salzburg muss zwei Mal zur Geisterstunde ran

Aktuell ist so ungewiss wie selten zuvor, auf welchem Platz Salzburg im Juni die Meisterschaft abschließt. Fakt ist nur: Pause gibt es für den einstigen Serienmeister im Sommer 2025 keine. Von 15. Juni bis 13. Juli steigt die Klub-WM . Die FIFA hat die Anzahl der Teilnehmer auf 32 aufgestockt, gespielt wird in den USA.

Los geht es für Salzburg gegen den siebenfachen mexikanischen Meister Pachuca . Ankick ist in der Nacht von 18. auf 19. Juni um Mitternacht unserer Zeit. Gespielt wird in Cincinnati, ins TQL-Stadium passen 26.000 Leute.

Weiter geht es für Salzburg gegen den Doublegewinner aus Saudi Arabien, Al-Hilal. Gegen den Klub von Superstar Neymar wird in der US-Hauptstadt Washington gespielt. Ins Audi Field passen 20.000 Fans, Spieltermin ist die Nacht von 22. auf 23. Juni, Anstoßzeit ist erneut Mitternacht unserer Zeit.

Zum krönenden Abschluss der Gruppenphase geht es für Salzburg für Salzburg gegen Real Madrid, den Klub von David Alaba. Ankick ist am 27. Juni um 3 Uhr in der Früh. Gespielt wird im Lincoln Financial Field in Philadelphia, dem Heimstadion der Eagles in der NFL. 69.000 Leute passen in das Football-Stadion.

Das große Finale der Klub-WM steigt am 13. Juli im MetLife Stadium von New Jersey.