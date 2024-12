Warum der Schlager Salzburg - Rapid heute besonders brisant wird

Das Duell am 1. September sollte wegweisend für die folgenden drei Monate sein: Salzburg war souverän in die Liga gestartet, in die Champions League marschiert, führte in Hütteldorf schnell mit 1:0 und drängte auf die Vorentscheidung. Ein weiterer Rückschlag für Rapid nach dem 0:3 bei BW Linz und dem dramatischen Europa-League-Aus gegen Braga?