Rekordzahlen in der Bundesliga und harte Strafen für zwei Vereine

0 Euro...

… sind im Jahresabschluss von Klagenfurt und Bregenz vermerkt. Gegen beide Vereine wird ein Verfahren eröffnet werden: „Es wurde zum geforderten Stichtag kein geprüfter Konzernabschluss eingereicht“.

Am wahrscheinlichsten ist, dass – so wie damals bei der Austria – zu Beginn der kommenden Saison minus drei Punkte in der Tabelle bei den Klagenfurtern und in der 2. Liga bei Bregenz eingetragen stehen.