FIFA ermittelt: Droht dem LASK eine Europacup-Sperre?

Am Montag teilte die Bundesliga mit, dass der Senat 5 ein Disziplinarverfahren gegen den LASK eingeleitet hat. Die Linzer hatten nach einem „News“-Bericht über mögliche Verstöße gegen das Verbot des Dritteigentums an Spielerrechten fristgerecht eine Stellungnahme bei der Liga eingebracht. „Nach Prüfung der Unterlagen hat der Senat 5 weitere Nachfragen gestellt und zur vertiefenden Prüfung und Durchführung von Zeugeneinvernahmen ein Disziplinarverfahren eingeleitet“, verlautete die Liga. LASK-Vizepräsident Jürgen Werner soll über eine Firmenbeteiligung mit den Transferrechten von LASK-Spielern Geschäfte gemacht haben und damit gegen FIFA-Regeln verstoßen haben - was er bestreitet.

Doch jetzt droht den Linzern noch größeres Ungemach. Wie die "Krone" in der Mittwoch-Ausgabe berichtet, ermittelt jetzt sogar der Weltverband FIFA. „Wir werden in diesem Fall definitiv aktiv. Uns liegen zahlreiche schriftliche Belege vor, die Verletzungen der Transferregeln zeigen“, wird ein ein Ermittler der FIFA in der Zeitung zitiert. Der frühere Spielerberater Werner soll zur Gänze oder teilweise wirtschaftlicher Eigentümer der Transferrechte von mehr als 40 LASK-Spielern gewesen sein. Auch nach dem Verbot dieser Praktiken im Jahr 2015 soll das noch so gewesen sein.