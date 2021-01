Feuerwerk explodiert: Fußball-Profi in Silversternacht verletzt

Der norwegische Fußballprofi Omar Elabdellaoui vom Istanbuler Verein Galatasaray ist in der Silvesternacht von explodierendem Feuerwerk verletzt worden. Laut der türkische Zeitung Hürriyet wurden im Krankenhaus Augen und Hände des Spielers behandelt.

Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass der Teamspieler für Schlagzeilen sorgt. Mitte November war Elabdellaoui positiv auf das Coronavirus getestet worden, was die norwegische Nationalmannschaft in Quarantäne geschickt und zur Absage des Länderspiels in Rumänien geführt hatte. Norwegen reiste daraufhin mit einen Ersatzteam nach Österreich und erreichte ein gefeiertes 1:1.