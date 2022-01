FC Wacker neu: Große Sprüche mit wenig Inhalt

Wer Kevin Radi in seinem ersten offiziellen Interview hörte, der hätte meinen können, ein internationaler Kapazunder würde beim FC Wacker ante portas stehen. "Dass so eine Person, so ein Kaliber nach Österreich kommt, ist ein Wahnsinn", schwärmt der neue starke Mann beim Traditionsverein da. "Da müssen wir uns weder in der zweiten noch in der ersten Liga verstecken."