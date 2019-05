FC Wacker: Weg zum Ligaerhalt führt über die Angstgegner

Im Grunde ist die Rechnung für Schlusslicht Wacker Innsbruck sehr einfach. Ein Sieg am Samstag in der Südstadt, dazu im Parallel-Match eine Niederlage von Hartberg in Altach - und perfekt wäre bereits in der vorletzten Runde der Klassenerhalt. Bei dieser Konstellation könnten die Innsbrucker nicht mehr ans Tabellenende abrutschen, weil sich in der letzten Runde Hartberg und Admira im direkten Duell gegenüber stehen.

Was am Reißbrett so simpel klingt, ist tatsächlich eine echte Mammutaufgabe. Denn die Innsbrucker bekommen es in den letzten beiden Runden mit zwei Mannschaften zu tun, gegen die sie in dieser Saison bislang stets leer ausgegangen waren. Selbst gegen Meister Salzburg (ein Punkt) kann Wacker eine bessere Bilanz vorweisen als gegen Admira (drei Niederlagen, Torverhältnis 2:9) und gegen Mattersburg (drei Niederlagen, Torverhältnis 2:6).