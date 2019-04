FC-Sevilla-Coach Caparros ist an Blutkrebs erkrankt

Spanien. Joaquin Caparros hat Leukämie. Das erklärte der Coach des Primera-Division-Klubs FC Sevilla am Sonntag nach dem 2:0-Sieg bei Real Valladolid. Der 63-Jährige will aber trotz seiner Erkrankung weiterhin beim Arbeitgeber des derzeit verletzten Teamspielers Maximilian Wöber arbeiten. „Ich habe chronische Leukämie, aber das wird mich nicht davon abhalten, meinen Job zu machen“, sagte Caparros: „Ich lebe ein normales Leben. Ich möchte nicht mehr über das Thema reden. Aber ich wollte, dass alle wissen, dass alles in Ordnung ist.“

Sevilla hat drei von vier Ligaspielen gewonnen, seitdem der frühere Sportdirektor das Traineramt von Pablo Machin übernommen hat. Die Andalusier liegen auf dem fünften Platz und kämpfen um die Teilnahme an der Champions League.