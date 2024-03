Die Champions League als letzte Chance für Barcelona und Napoli

Der FC Barcelona zeigte sich nach dem Bekanntwerden des Abgangs von Trainer Xavi mit Saisonende zuletzt gut in Form, datiert doch die letzte Niederlage aus dem Jänner. Am vergangenen Freitag gab es einen 1:0-Sieg gegen RCD Mallorca . "Wir haben jetzt eine bessere Balance zwischen Offensive und Defensive. Das ist wichtig, denn in der Champions-League ist jedes Gegentor teuer", sagte Xavi vor dem Duell mit Napoli. Verzichten muss der Trainer allerdings auf sein komplettes Stamm-Mittelfeld rund um Frenkie de Jong , Gavi und Pedri .

Im Parallelspiel muss Arsenal gegen Porto die 0:1-Hinspielniederlage drehen. Die Gunners sind seit dem Wochenende Tabellenführer in der Premier League und glänzten in der Liga zuletzt mit acht Siegen in Serie. "In unserem Stadion wird eine Energie herrschen, die ihr noch nie in eurem Leben erlebt habt. Es wird etwas Wunderbares passieren", freut sich Mikel Arteta auf das Rückspiel vor den eigenen Fans. In der Liga gewann Arsenal zuletzt durch einen späten Treffer von Kai Havertz mit 2:1 gegen Brentford.