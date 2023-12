Skandal in der Türkei: Schläger-Präsident vorerst aus Haft entlassen

Koca und zwei weitere Verdächtige waren am Tag nach dem Angriff festgenommen worden. Der türkische Fußball-Verband hatte Ankaragücüs Ex-Präsidenten mit einer lebenslangen Sperre belegt. Außerdem muss der Klub eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 63.000 Euro zahlen. Für das Heimspiel am 21. Dezember gegen Hatayspor (0:0) waren keine Zuschauer zugelassen.